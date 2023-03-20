Сили оборони завдали ударів по 12 місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України за добу завдала дев'яти ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ та артилерії вразили три райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, російські загарбники облаштовують дедалі більше своїх шпиталів уздовж лінії зіткнення на окупованих територіях, "продовжуючи зазнавати величезних втрат".

"У населеному пункті Розівка тимчасово окупованої території Запорізької області в будівлі місцевої лікарні розташовано один із таких закладів окупантів. За минулу добу туди привезли близько 50 важкопоранених військовослужбовців армії РФ. Також в населеному пункті Високе Запорізької області окупанти облаштували шпиталь в будівлі місцевої школи. Туди протягом 19 березня було завезено велику кількість важкопоранених. Для цього ворог використовував чотири медичних вантажівки на базі автомобіля КамАЗ", - ідеться у зведенні.