Окупанти завдали 13 авіа- і чотирьох ракетних ударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Протягом доби російські окупанти завдали 13 авіаційних і чотирьох ракетних ударів по території України, а також здійснили сім обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляють в оперативній інформації з російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Протягом доби ворог здійснив обстріли районів понад 60 населених пунктів Сумської, Чернігівської, Харківської, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, зокрема міст Вовчанськ і Куп'янськ Харківської області, Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе та Оріхів Запорізької області.

"Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України", - ідеться в повідомленні.