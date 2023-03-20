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16:59 20.03.2023

Голову окупаційної адміністрації Бердянська засуджено до 15 років в'язниці заочно

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Голову окупаційної адміністрації Бердянська засуджено до 15 років в'язниці заочно

За матеріалами Служби безпеки України суд заочно засудив до 15 років позбавлення волі голову окупаційної адміністрації Бердянська Запорізької області, повідомляє СБУ.

"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази добровільної співпраці з ворогом очільника окупаційної адміністрації Бердянська Олександра Сауленка. За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією СБУ, ще до повномасштабного вторгнення Сауленко очолював місцевий осередок забороненої партії "Союз лівих сил" і публічно висловлював свої проросійські погляди.

"Після захоплення південного міста Сауленко одним із перших підтримав загарбників та запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Згодом увійшов до найближчого оточення зрадника Сальдо, який у подальшому безпосередньо сприяв його призначенню керівником окупаційного органу", - зазначається в повідомленні.

У СБУ зазначають, що на цій "посаді" колаборант виконував завдання ворога з "передачі" місцевих підприємств власникам російських монополій і переведення економіки міста під потреби країни-агресора.

"Також колаборант брав активну участь в організації фейкового референдуму та проведенні "урочистих" заходів до "дня Росії" на тимчасово захопленій території Бердянського району. Крім того, він публічно підписав так званий договір про співпрацю з урядом Тверської області", - інформують у спецслужбі.

На підставі зібраної СБУ доказової бази суд визнав ворожого спільника винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

"Наразі гауляйтер перебуває на окупованій частині півдня України", - уточнюється в повідомленні.

За інформацією СБУ, тривають комплексні заходи щодо притягнення Сауленка до відповідальності за злочини перед Україною.

Розслідування проводили співробітники СБУ Запорізької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

 

Теги: #сбу #суд #бердянск

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