Для глобального вирішення гуманітарних проблем Україна потребує більшої військової підтримки - Стефанішина

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що для глобального вирішення гуманітарних проблем Україна потребує більшої військової підтримки від партнерів.

"Завдяки допомозі Європейського Союзу, зокрема швидкій і своєчасній активації механізму цивільного захисту ЄС, а також завдяки підтримці всіх міжнародних партнерів ми змогли пройти цей зимовий період, мінімізувавши негативні наслідки для наших громадян, спричинені масованими російськими бомбардуваннями критичної інфраструктури. Однак маємо пам'ятати, що така підтримка допомогла нам вижити в найтемніші часи, вистояти як країні, але для повоєнної відбудови ми потребуємо значно більших зусиль від міжнародної спільноти", - ідеться в повідомленні пресслужби віцепрем'єр-міністра за результатами участі Стефанішиної в Європейському гуманітарному форумі в Брюсселі.

Вона зазначила, що важливим питанням є розмінування українських територій, створення ефективних механізмів соціальної та психологічної підтримки для постраждалих унаслідок війни, а також залучення інвестицій для відновлення й відбудови України.

"Уже очевидно, що Україна виграє війну на полі бою, адже це єдиний шлях до відновлення безпеки та стабільності в Європі та в усьому світі. Тому я хочу ще раз нагадати слова президента України, що найефективніша допомога у розв'язанні гуманітарних проблем - це збільшення і своєчасне надання військової підтримки Україні. В той момент, коли ми зможемо закінчити криваву війну й дати відсіч агресору, ми припинимо страждання українського народу", - заявила Стефанішина.