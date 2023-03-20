Події

14:35 20.03.2023

В Одесі затримано агента ФСБ, який збирав дані про підрозділи Сил оборони України

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Служба безпеки України затримала в Одесі агента ФСБ, який збирав розвіддані про нові підрозділи Сил оборони, повідомила українська спецслужба.

"Служба безпеки викрила ще одного російського агента під час спецоперації на Одещині. Ним виявився колишній правоохоронець, якого після початку повномасштабного вторгнення завербував кадровий співробітник ФСБ", - ідеться в повідомленні СБУ в телеграмі у понеділок.

За даними СБУ, за вказівкою агресора фігурант збирав відомості про місця базування підрозділів ЗСУ та Держприкордонслужби в Одеській і Миколаївській областях. "У "зоні особливої уваги" ворога була інформація про новостворений добровольчий батальйон ЗСУ під назвою "Чорноморська січ". Для збору розвідданих російський агент записався на співбесіду до керівництва добробату нібито для вступу до лав підрозділу", - наведено деталі справи у повідомленні спецслужби.

Як інформує СБУ, "під прикриттям" цієї легенди він проводив приховану фотофіксацію місця дислокації військового формування та вивчав психотип командира для спроби його подальшого вербування".

Співробітники СБУ поетапно задокументували злочинну діяльність агента ФСБ і затримали під час виконання ним розвідувального завдання. За даними слідства, зрадник за власною ініціативою вийшов на російську спецслужбу і запропонував свою допомогу у війні проти України. Для цього надав ФСБ письмове зобов'язання про негласне співробітництво на користь країни-агресора.

Одночасно він написав заяву на ім'я міністра МВС РФ, у якій просить розглянути його кандидатуру на керівну посаду в "управлінні економічної безпеки та протидії корупції в Одеській області", у разі захоплення регіону.

Крім того, встановлено, що після ракетних ударів по обласному центру російський агент виходив на місцевість для фіксації наслідків і коригування повторних повітряних атак.

Під час обшуку у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами комунікації з агресором.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою.

Джерело: https://t.me/SBUkr/7598

Теги: #сбу #одеса #агенти_рф

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