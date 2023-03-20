У Києві з 26 березня скорочено комендантську годину - з 00:00 до 05:00 щодня - військова адміністрація

У Києві з 26 березня змінено комендантську годину: відтепер вона діє з 00:00 до 05:00 щодня, повідомила Київська міська військова адміністрація (КМВА).

"Начальник Київської міської військової адміністрації підписав наказ про зміну комендантської години в місті Києві з 26 березня 2023 року. Згідно з документом, комендантська година діятиме з 00:00 до 05:00 щоденно", - ідеться в повідомленні КМВА в телеграмі в понеділок.

"Київська міська військова адміністрація методично і систематично вживає усіх можливих заходів для покращення життя жителів Києва з урахуванням усіх заходів безпеки. Зменшення тривалості комендантської години стало наступним, послідовним рішенням після удосконалення системи інженерних загороджень у столиці", - зазначається в повідомленні.

При цьому КМВА анонсувала нові зміни в житті столиці: "На цьому ми не зупиняємося. Невдовзі чекайте на нові зміни, які дадуть змогу зробити життя киян і гостей міста комфортнішим і цивілізованішим".

Як нагадали в КМВА, "під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатися транспортом або пішки. Якщо в заборонений час людина перебуває на вулиці, то комендантський патруль має право затримати цю особу та перевірити в неї наявність документів, встановити причину порушення комендантської години".

Крім цього, може бути здійснений огляд речей, транспортного засобу та навіть помешкання затриманого. Якщо затриманий чинить опір або не виконує законних вимог комендантського патруля, то до такої особи можуть застосувати фізичну силу чи (в крайньому випадку) вогнепальну зброю. Виходити на вулицю дозволено тільки щоб дійти до найближчого укриття під час повітряної тривоги.