Профільний комітет Ради підтримав відставку міністра Шкарлета

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій підтримав відставку міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, повідомила секретар комітету Наталія Піпа (фракція "Голос").

"Комітет освіти майже одноголосно відправив Шкарлета у відставку", - написала вона на сторінці у фейсбуці в понеділок.

Як повідомлялося, 18 березня представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук поінформував, що до парламенту внесли заяви про відставку міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, міністра зі стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна та віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Зі свого боку спікер українського парламенту Руслан Стефанчук зазначив, що ВР планує розглянути їх на найближчому пленарному засіданні.

Цього тижня планується низка кадрових змін у Кабінеті Міністрів України. Очікується, що на посаду очільника Міністерства освіти і науки України буде призначено Оксена Лісового, на посаду міністра стратегічних галузей промисловості - Олександра Камишіна.

Крім того, за інформацією прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров опікуватиметься ще низкою напрямів, окрім диджиталізації. "Його майбутня посада - віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України", - повідомив він.