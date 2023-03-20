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08:27 20.03.2023

Віцепрем'єрка анонсувала бізнесу дорожню карту євроінтеграції в травні, найбільший виклик - екологічна політика

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Віцепрем'єрка анонсувала бізнесу дорожню карту євроінтеграції в травні, найбільший виклик - екологічна політика

Уряд України розпочав самооцінку національного законодавства до права ЄС і має намір представити її до кінця травня, після чого до процесу зближення з європейським законодавством може активно долучитися бізнес, заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Наприкінці травня... презентуємо дорожню карту, що нам треба зробити... Бізнес має визначити свої червоні лінії, прорахувати фінансові витрати, з травня зможете почати це робити, ми презентуємо своє бачення і свій шлях", - сказала вона на "Саміті експортерів", організованому виданням "Форбс Україна" в Києві цього тижня.

Віцепрем'єрка наголосила, що йдеться про величезну кількість актів права ЄС - 29 тис., тоді як до цього етапу їхня кількість становила близько 400.

"Уряд обіцяє прогнозованість: з травня кожного дня ви будете розуміти куди рухаємося і де перебуваємо", - зазначила Стефанішина.

За її словами, реалістично переговори про приєднання можуть початися наприкінці 2023 року.

Віцепрем'єрка заявила, що найбільшим викликом є екологічна та кліматична політика, пов'язана із зеленою трансформацією, яку війна відкинула з головного порядку денного в Україні. Водночас, нагадала Стефанішина, місяць тому президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що саме в цій сфері Україна має найнижчу оцінку готовності до євроінтеграції.

Віцепрем'єрка констатувала, що в деяких питаннях тут Україна відстала на десятиліття, і додала, що необхідно буде впровадити вуглецевий податок, щодо якого вдалося свого часу виторгувати певні винятки.

Серед інших викликів вона назвала навчитися отримувати доступ до європейських структурних фондів, а також до тендерів.

Водночас, за словами Стефанішиної, усі структурні фонди ЄС дуже малі для України, тому йдеться про окрему лінію для України з початком післявоєнного відновлення.

 

 

Теги: #бізнес #євроінтеграція

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