Події

09:25 19.03.2023

РФ утримує ракетоносії в Чорному, Азовському та Середземному морі

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РФ утримує ракетоносії в Чорному, Азовському та Середземному морі

Росія станом на неділю продовжує утримувати ракетоносії в Чорному, Азовському та Середземному морі, повідомляють Військово-морські сили України.

Зокрема, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 9 ворожих кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "калібр" загальний залп до 16 ракет.

В Азовському морі - 1 ворожий корабель, а в Середземному морі - до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет;

Зазначається, що за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Чорного моря - 3 судна, з них 1 судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - зазначили у ВМС.

 

 

 

Теги: #рф #море #судна

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