Події

03:14 19.03.2023

Херсонщина отримала два комплекси розмінування виробництва Хорватії

1 хв читати
Херсонщина отримала два комплекси розмінування виробництва Хорватії

Херсонській області надали два механізовані комплекси розмінування виробництва Хорватії, повідомив голова обладміністрації Олександр Прокудін.

"Сьогодні завдяки цілеспрямованій підтримці Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка та голови ДСНС України Сергія Крука Херсонська область отримала 2 механізовані комплекси розмінування "ДОК-ІНГ" MV-4 та МV-10 виробництва Хорватії", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, ці комплекси є одні з найкращих у світі роботизованих систем для розмінування та здатні здійснювати розмінування території з продуктивністю роботи до 4000-5000 квадратних метрів на день залежно від складності виконання завдань.

"Функціонал цих комплексів – фантастичний, проте головна їхня перевага – збереження життів саперів", - зазначив Прокудін.

За словами глави ОВА, процес розмінування в Херсонській області "ведеться безперервно", оскільки окупанти територію Херсонської області "перетворили на рясно мінне поле".

Теги: #україна #техніка #розмінування #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:34 19.03.2023
На станцію "Академік Вернадський" вирушила 28 українська місія

На станцію "Академік Вернадський" вирушила 28 українська місія

00:49 19.03.2023
Косово та Сербія повністю зобов'язалися дотримуватися Угоди про шлях до нормалізації відносин

Косово та Сербія повністю зобов'язалися дотримуватися Угоди про шлях до нормалізації відносин

00:40 19.03.2023
На Луганщині ще п'ятьом колаборантам оголосили про підозру за організацію псевдореферендуму

На Луганщині ще п'ятьом колаборантам оголосили про підозру за організацію псевдореферендуму

21:28 18.03.2023
Агресію Росії в різних частинах світу можуть підтримувати тільки маргінали

Агресію Росії в різних частинах світу можуть підтримувати тільки маргінали

13:44 18.03.2023
Миколаївська область стала першою, де почалося гуманітарне розмінування сільгоспземель - Мінекономіки

Миколаївська область стала першою, де почалося гуманітарне розмінування сільгоспземель - Мінекономіки

11:09 18.03.2023
Окупанти 50 разів обстрілювали Херсонську область за добу, у т.ч. 3 рази облцентр, дві людини поранені

Окупанти 50 разів обстрілювали Херсонську область за добу, у т.ч. 3 рази облцентр, дві людини поранені

21:35 17.03.2023
Санкційний тиск на Росію безпрецедентний, але недостатній - Єрмак

Санкційний тиск на Росію безпрецедентний, але недостатній - Єрмак

16:14 17.03.2023
Великий бізнес Італії має намір допомогти відбудовувати Україну після війни, підтримує санкції проти російської продукції

Великий бізнес Італії має намір допомогти відбудовувати Україну після війни, підтримує санкції проти російської продукції

13:00 17.03.2023
Голова Херсонської обладміністрації Прокудін: Ситуація на тимчасово окупованих територіях важка і з кожним днем погіршується

Голова Херсонської обладміністрації Прокудін: Ситуація на тимчасово окупованих територіях важка і з кожним днем погіршується

12:56 17.03.2023
Херсонська ОВА та УВКБ ООН підписали меморандум, який допоможе відновленню покрівель житлових будинків в області - Прокудін

Херсонська ОВА та УВКБ ООН підписали меморандум, який допоможе відновленню покрівель житлових будинків в області - Прокудін

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генерала Забродського можуть призначити заступником Залужного

Зеленський взяв участь у розширеному оборонному форматі між Україною та США

Агресію Росії в різних частинах світу можуть підтримувати тільки маргінали

Кількість поранених у результаті обстрілу Краматорська зросла до восьми осіб

ООН підтверджує продовження чорноморської зернової ініціативи - заява

ОСТАННЄ

Генерала Забродського можуть призначити заступником Залужного

Зеленський взяв участь у розширеному оборонному форматі між Україною та США

У Новомосковську Дніпропетровської області триває ліквідація наслідків атаки "шахедами"

Повідомлення про можливе поширення повісток через "Дію" є дезінформацією, це питання не розглядається - Маляр

Рада має намір на найближчому засіданні розглянути заяви про відставку Шкарлета, Рябікіна та Федорова

Кількість поранених у результаті обстрілу Краматорська зросла до восьми осіб

Окупанти використовують школи як шпиталі в Запорізькій області, а в Луганській області триває насильницька паспортизація населення

Повітряні сили ЗС України за добу завдали шість ударів по районах зосередження сил противника і збили ворожий БПЛА "Шахед-136"

РФ продовжує контрнаступ на п’яти напрямках східних областей України, епіцентром протистояння залишається Бахмут

Верещук звернулася до російських омбудсменів із вимогою надати списки українських сиріт, депортованих до РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА