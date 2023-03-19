Херсонщина отримала два комплекси розмінування виробництва Хорватії

Херсонській області надали два механізовані комплекси розмінування виробництва Хорватії, повідомив голова обладміністрації Олександр Прокудін.

"Сьогодні завдяки цілеспрямованій підтримці Міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка та голови ДСНС України Сергія Крука Херсонська область отримала 2 механізовані комплекси розмінування "ДОК-ІНГ" MV-4 та МV-10 виробництва Хорватії", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, ці комплекси є одні з найкращих у світі роботизованих систем для розмінування та здатні здійснювати розмінування території з продуктивністю роботи до 4000-5000 квадратних метрів на день залежно від складності виконання завдань.

"Функціонал цих комплексів – фантастичний, проте головна їхня перевага – збереження життів саперів", - зазначив Прокудін.

За словами глави ОВА, процес розмінування в Херсонській області "ведеться безперервно", оскільки окупанти територію Херсонської області "перетворили на рясно мінне поле".