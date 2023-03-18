Чистий приплив населення в Україну цього тижня знизився до 4 тис. осіб.

Чистий приплив в Україну після стрибка до 16 тис. осіб минулого тижня цього знизився до 4 тис., повідомила Держприкордонслужба у Facebook.

За даними відомства, потік на виїзд з України з 11 до 17 березня трохи зріс - із 214 тис. до 222 тис. осіб, тоді як на в'їзд залишився практично на колишньому рівні - 226 тис. проти 228 тис. осіб тижнем раніше.

Кількість легкових авто, які перетнули західний кордон України, за даними відомства, за 11-й тиждень року трохи зросла - зі 118 тис. до 122 тис., тоді як оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами - з 442 до 509.

Прикордонна служба Польщі за останні сім днів також зафіксувала вже третій тиждень поспіль чистий приплив в Україну, водночас на польському кордоні він залишився на рівні 7,0 тис. осіб.

За даними польського відомства, тижневий потік з України до Польщі зріс зі 136,3 тис. осіб до 141,2 тис. осіб, тоді як зворотний потік із Польщі до України - зі 143,3 тис. осіб до 148,2 тис. осіб.

Загалом від початку війни до Польщі з України прибуло понад 10,4 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку прослідувало понад 8,5 млн осіб.

Дані і українського, і польського прикордонного відомства свідчать, що в суботу-неділю існує невеликий чистий приплив по 3-4 тис. осіб на день до України, тоді як у четвер-п'ятницю фіксується приблизно такий самий відтік з України.

Як повідомлялося, з 10 травня потік на в'їзд в Україну через західний її кордон майже місяць щодня стійко перевищував потік на виїзд. Чистий приплив за цей час становив 188 тис. осіб. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, за винятком тижня початку нового навчального року, коли чистий приплив становив рекордні 47 тис. осіб.

Загалом статистика свідчила про поступове повернення українців додому: чистий приплив за період з 10 травня до 23 вересня становив 409 тис. осіб.

Уперше з 10 травня кількість тих, хто виїхав з України за тиждень, перевищила кількість тих, хто в'їхав наприкінці вересня. Тоді чистий відтік становив одразу 28 тис. осіб, і однією з можливих причин була реакція на мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім імовірною причиною стали масовані обстріли енергетичної інфраструктури. Відтік тимчасово припинився в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте з другого тижня січня знову відновився і сумарно з кінця вересня до річниці повномасштабної війни сягнув 223 тис. осіб.

З кінця лютого ось уже три тижні фіксується чистий приплив населення в Україну, який сумарно становить 23 тис. осіб.

Як зазначив минулого тижня заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Згідно з даними УВКБ ООН на 14 березня, загалом з України від початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 19,506 млн осіб, із них у Польщу - 10,168 млн, Росію (дані на 3 жовтня) - 2,852 млн осіб, Угорщину - 2,350 млн осіб, Румунію - 2,091 млн осіб, Словаччину - 1,239 млн осіб, Молдову - 787,6 тис. осіб, Білорусь - 16,7 тис. осіб.

Водночас в Україну, за даними ООН, із 28 лютого 2022 року до 14 березня 2023 року в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ і Білорусі) 11,003 млн осіб.

Кількість українців, зареєстрованих у Європі зі статусом тимчасового захисту або подібним, на 14 березня становила 4,902 млн.