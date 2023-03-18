Сотні призовників у РФ вирушили на війну в Україні через плутанину або примус - британська розвідка

РФ має намір розширити призов до армії, щоб забезпечити свої військові потреби, незважаючи на те, що призовники не підпадають під "часткову мобілізацію", яка проводиться з вересня 2022 року, повідомляэться у звіті оборонної розвідки, опублікованому в твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в суботу.

"13 березня 2023 року депутати російської Думи внесли законопроєкт про зміну вікового цензу для призову в армію чоловіків віком 21-30 років із нинішніх 18-27 років. Закон, найімовірніше, буде ухвалений і набуде чинності в січні 2024 року... Росія продовжує офіційно забороняти призовникам брати участь в операціях в Україні, хоча щонайменше сотні людей, імовірно, пройшли службу через адміністративну плутанину або після примусу до підписання контрактів", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз багато чоловіків віком 18-21 року в РФ звільнені від призову у зв'язку зі здобуттям вищої освіти, і влада має намір змінити віковий ценз, щоб збільшити чисельність військ завдяки тому, що студенти в кінцевому підсумку будуть змушені служити.

"Навіть якщо Росія продовжить утримуватися від відправлення призовників на війну, додаткові призовники вивільнять більшу частину професійних солдатів для участі в бойових діях", - зазначають у британській розвідці.