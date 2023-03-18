Події

08:48 18.03.2023

На південному сході Туреччини стався землетрус

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На південному сході Туреччини стався землетрус

Землетрус магнітудою 4,6 стався в суботу в провінції Кахраманмараш на південному сході Туреччини, повідомляє агентство "Анадолу" з посиланням на Управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини.

Поштовхи зафіксовано о 08.14 за місцевим часом (о 07.14 за Києвом). Епіцентр землетрусу був у районі Гьоксун, осередок залягав на глибині семи кілометрів.

Про постраждалих і про збитки поки що не повідомляють.

Провінція Кахраманмараш значно постраждала від руйнівного землетрусу 6 лютого, в якому загинули понад 45 тис. осіб.

 

 

Теги: #туреччина #землетрус

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