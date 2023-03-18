Події

07:11 18.03.2023

Вночі окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, зруйновано заклад громадського харчування

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Вночі окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, зруйновано заклад громадського харчування

У ніч на суботу окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, в результаті було зруйновано заклад громадського харчування, повідомляє секретар міськради Анатолій Куртєв.

"За попередньою інформацією, наявною на цей час, російська ракета зруйнувала заклад громадського харчування. Від вибухової хвилі в навколишніх будинках вилетіли шибки та пошкоджено дахи й фасади. Люди не постраждали. На місці прильоту працюють усі відповідні служби", - написав Куртєв у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #удар

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