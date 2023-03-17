Події

20:49 17.03.2023

Зеленський: Головна увага на Ставці - боям на Донбасі

1 хв читати
Зеленський: Головна увага на Ставці - боям на Донбасі

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача головна увага приділялася боям на Донбасі, сказав у відеозверненні у п'ятницю президент України Володимир Зеленський.

"Головна увага - боям на Донбасі: Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Мар'їнка, Білогорівка. Головна увага - нашим воїнам, тому, як підтримати наші бригади, як дати їм більше сил, можливостей, більше зброї та захисту", - сказав він.

За словами Зеленського, "доповідали головком, розвідка, командувачі напрямків. Керівник "Хортиці" генерал Сирський, керівник "Таврії" генерал Тарнавський. Саме ці оперативні угруповання діють на Донбасі".

Теги: #ставка #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:28 17.03.2023
Польська журналістка презентувала в Києві книгу про феномен Зеленського

Польська журналістка презентувала в Києві книгу про феномен Зеленського

15:55 17.03.2023
Зеленський провів засідання Ставки, учасники обговорили ймовірні плани противника в ближній і середньостроковій перспективі

Зеленський провів засідання Ставки, учасники обговорили ймовірні плани противника в ближній і середньостроковій перспективі

19:57 16.03.2023
Зеленський провів зустріч із прем'єром Латвії

Зеленський провів зустріч із прем'єром Латвії

18:05 16.03.2023
Зеленський провів телефонну розмову з Ріші Сунаком

Зеленський провів телефонну розмову з Ріші Сунаком

00:15 16.03.2023
Справу про євробонди треба розглядати як справу про кремлівський хабар Януковичу

Справу про євробонди треба розглядати як справу про кремлівський хабар Януковичу

00:13 16.03.2023
Зеленський закликав британських редакторів активніше поширювати правду про російську агресію

Зеленський закликав британських редакторів активніше поширювати правду про російську агресію

13:10 15.03.2023
Зеленський: Рішення Верховного суду Великої Британії - чергова перемога над агресором

Зеленський: Рішення Верховного суду Великої Британії - чергова перемога над агресором

17:21 14.03.2023
Зеленський запросив ісландський бізнес інвестувати в проєкти "зеленої" енергетики України

Зеленський запросив ісландський бізнес інвестувати в проєкти "зеленої" енергетики України

15:05 14.03.2023
Зеленський провів засідання Ставки, учасники висловили спільну позицію щодо оборони Бахмута

Зеленський провів засідання Ставки, учасники висловили спільну позицію щодо оборони Бахмута

10:39 14.03.2023
Кожен удар, що забирає безневинне життя, має призвести до законного і справедливого вироку, який карає за вбивство - Зеленський про ранковий обстріл Краматорська

Кожен удар, що забирає безневинне життя, має призвести до законного і справедливого вироку, який карає за вбивство - Зеленський про ранковий обстріл Краматорська

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Рішення МКС - історичне, що має реальну перспективу

Найзапекліші бої в районах Кремінної, Торського, Білогорівки, Спірного, епіцентром бойових дій залишається Бахмут - Сирський

Український генпрокурор: Після отримання ордера МКС на арешт Путіна буде вжито заходів щодо пошуку та затримання підозрюваного

МКС видав ордер на арешт президента РФ Путіна як підозрюваного в незаконній депортації українських дітей

Ердоган погодився розпочати ратифікацію заявки Фінляндії на вступ до НАТО

ОСТАННЄ

Асоціація міст України за підтримки Фонду Майорки передала соціальним службам Херсона 34 ноутбуки

Угорський парламент 27 березня проголосує за заявку Фінляндії на вступ до НАТО

Іноземці, які служать у лавах української армії, з 17 березня зможуть отримувати українські водійські посвідчення

Зеленський: Рішення МКС - історичне, що має реальну перспективу

Російські окупанти змушують батьків школярів на окупованих територіях писати відмову від вивчення їхніми дітьми української мови

Ексміністр Пивоварський повідомив про внесення застави 10 млн грн

Зеленський підписав закон про компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло

Співробітник "Харківобленерго", який забезпечував постачання е/е підрозділів ЗС РФ під час окупації Балаклії, постане перед судом - прокуратура

Проєкт для підтримки внутрішньо переміщених осіб буде реалізовано на Черкащині

Генштаб: катівню для проукраїнських громадян помічено в південно-східній частині Енергодара

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА