Зеленський: Головна увага на Ставці - боям на Донбасі

На засіданні Ставки верховного головнокомандувача головна увага приділялася боям на Донбасі, сказав у відеозверненні у п'ятницю президент України Володимир Зеленський.

"Головна увага - боям на Донбасі: Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Мар'їнка, Білогорівка. Головна увага - нашим воїнам, тому, як підтримати наші бригади, як дати їм більше сил, можливостей, більше зброї та захисту", - сказав він.

За словами Зеленського, "доповідали головком, розвідка, командувачі напрямків. Керівник "Хортиці" генерал Сирський, керівник "Таврії" генерал Тарнавський. Саме ці оперативні угруповання діють на Донбасі".