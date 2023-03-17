Події

18:57 17.03.2023

Проєкт для підтримки внутрішньо переміщених осіб буде реалізовано на Черкащині

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Проєкт для підтримки внутрішньо переміщених осіб буде реалізовано на Черкащині

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) спільно з партнерами з організацій Канадського та Іспанського Червоного Хреста планують реалізувати в Черкаській області новий проєкт для підтримки внутрішньо переміщених осіб.

"Представники Canadian Red Cross та Cruz Roja Española спільно з Черкаською обласною організацією ТЧХУ обговорили запровадження в області проєкту Livelihoods Programme", - повідомило ТЧХУ на своїй сторінці у фейсбуці в п'ятницю.

Livelihoods Programme ("Програма джерел засобів існування" - ІФ-У) передбачає допомогу для адаптації внутрішньо переміщених осіб на місцевому рівні, а також їх підтримку та допомогу особам з інвалідністю.

Планується, що реалізація проєкту дасть можливість внутрішньо переміщеним особам здобути нову професійно-технічну освіту, пройти перепідготовку за робітничими професіями, спеціалізацію та підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями відповідно до пріоритетних видів економічної діяльності.

Окрім цього, програма передбачає надання фінансової підтримки особам і домогосподарствам для розвитку малого бізнесу, особливо в сільській місцевості.

Частиною програми стануть також гранти на основі чітких і прозорих критеріїв для внутрішньо переміщених осіб, які хочуть відновити або організувати свою справу.

 

Теги: #канада #тчху

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