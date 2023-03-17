Генштаб: катівню для проукраїнських громадян помічено в південно-східній частині Енергодара

Російські загарбники збільшують кількість катівень на тимчасово окупованих територіях України, де застосовують тортури до громадян із проукраїнською позицією, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Російські окупанти, за активної підтримки місцевих колаборантів, збільшують кількість катівень на тимчасово окупованих та захоплених територіях України", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці в п'ятницю ввечері.

Так, за даними Генштабу, нову катівню помічено в південно-східній частині Енергодара Запорізької області. Там піддаються жорстоким тортурам громадяни з проукраїнськими поглядами, а також ті, хто не бажає виконувати вимоги місцевої окупаційної так званої влади.