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15:46 17.03.2023

СБУ затримала інформаторів, які передавали ворогу розвіддані Сил оборони на Авдіївському напрямку

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СБУ затримала інформаторів, які передавали ворогу розвіддані Сил оборони на Авдіївському напрямку

Служба безпеки України викрила двох інформаторів ФСБ під час контрдиверсійних заходів у Донецькій області, повідомляє СБУ.

"Вони збирали розвіддані про місця дислокації бойових позицій та укріпрайонів Сил оборони на авдіївському напрямку. Отримані відомості передавали ворогу у вигляді зашифрованих кодів через анонімні месенджери та заборонену соцмережу"Однокласники", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в п'ятницю.

Як зазначають у СБУ, розвідувальна інформація була потрібна окупантам для підготовки ракетно-артилерійських ударів по місцях базування українських військ.

За даними слідства, ворожими поплічниками є двоє жителів Новогродівки Покровського району, які публічно підтримували збройну агресію РФ проти України.

У повідомленні зазначається, що для збору розвідданих зловмисники виходили на місцевість, фіксували локації українських об'єктів і передавали їхні координати через "зв'язкового" - бойовика терористичної організації "ДНР", який наразі входить до складу окупаційних угруповань на східному фронті.

Слідчі СБУ повідомили обом ворожим інформаторам про підозру.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування, під час якого вже ідентифіковано особу їхнього "куратора" з ФСБ та "зв'язкового".

Заходи проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Теги: #сбу #інформатори

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