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15:10 17.03.2023

В ООН немає визначення для слова "екоцид" - виконавчий директор UNEP

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В ООН немає визначення для слова "екоцид" - виконавчий директор UNEP

В Організації Об'єднаних Націй не використовують поняття "екоцид", для нього ООН не має визначення, сказала виконавчий директор Програми ООН з навколишнього середовища (UNEP) Інгер Андерсен.

"Це не те слово, для якого є визначення в ООН. У нашому лексиконі його немає. Але очевидно, будь-хто може зрозуміти, що це "сильне" слово", - сказала Андерсен в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що довкілля ніколи не буває в хорошому стані після закінчення бойових дій, незалежно від того, де і як це відбувалося.

"Однак єдине, що може зупинити цей негативний вплив на довкілля, - це мир", - додала Андерсен.

Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із виконавчим директором UNEP Інгер Андерсен у Києві. На зустрічі він заявив, що РФ має понести покарання за злочини екоциду.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав світ протидіяти екоциду. Зокрема, на саміті G20 він озвучив колосальні масштаби екоциду в Україні, спричиненого вторгненням РФ. Він також закликав Нову Зеландію розпочати консолідацію світу, зокрема ООН, і на двосторонньому рівні з іншими державами заради восьмого пункту формули заради протидії екоциду.

Заступник генерального прокурора Вікторія Літвінова заявила, що прокурори екологічних прокуратур залучені до розслідування 104 воєнних злочинів, які завдали шкоди довкіллю, з них 11 справ порушено за фактом екоциду.

Теги: #оон #екоцид

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