Українські розвідники повернули до країни двох жінок і шістьох дітей, які перебували в полоні в Сирії

Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України виконали операцію зі звільнення з полону та евакуації громадян України, яких утримували в жахливих умовах на території Сирії.

"Військові розвідники повернули додому двох українських жінок і шістьох дітей - сьогодні вночі вони перетнули державний кордон", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

У ГУР наголосили, що навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває своїх громадян у біді та прийде на допомогу в будь-якій точці земної кулі.