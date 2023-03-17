Події

13:05 17.03.2023

Українські розвідники повернули до країни двох жінок і шістьох дітей, які перебували в полоні в Сирії

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Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України виконали операцію зі звільнення з полону та евакуації громадян України, яких утримували в жахливих умовах на території Сирії.

"Військові розвідники повернули додому двох українських жінок і шістьох дітей - сьогодні вночі вони перетнули державний кордон", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

У ГУР наголосили, що навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває своїх громадян у біді та прийде на допомогу в будь-якій точці земної кулі.

 

Теги: #сирія #полонені

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