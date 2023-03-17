За добу ворог обстріляв дві громади на Сумщині, без втрат

Російські окупанти в четвер, 16 березня, обстріляли територію Шалигинської та Білопільської громад Сумської області, без втрат і руйнувань, повідомили в ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли територій Шалигинської та Білопільської громад. Було зафіксовано ворожі обстріли з мінометів та АГС", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зокрема, Білопільську громаду вранці ворог обстрілював із міномета (8 прильотів) та АГС-17 (близько 90 пострілів).

Шалигинська громада також потрапила під мінометний обстріл - 43 прильоти.

"На щастя, без втрат і руйнувань", - наголосили в ОВА.

Крім того, зазначається, що за повідомленнями військових, оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.