Авіація та артилерія ЗС України знищили склад ПММ, 2 радіолокаційні станції, станцію РЕБ і ЗРК

Українська авіація, артилерія і ракетні війська за добу вразили 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Минулої доби Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції", - поінформував Генштаб у п'ятницю зранку в фейсбуці.

Також зазначається, що окупанти продовжують використовувати районні лікарні на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, на території Олешківської районної лікарні Херсонської області, на лікування привезли понад 20 тяжкопоранених окупантів.