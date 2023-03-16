Окупанти обстріляли Марганецьку ОТГ із важкої артилерії, без жертв

Російські окупанти обстріляли Марганецьку об'єднану територіальну громаду Нікопольського району Дніпропетровської області з важкої артилерії в четвер.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, Великомихайлівську ОТГ Синельниківського району окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню.

"Попередньо, минулося без загиблих та постраждалих. Щодо наслідків атак – їх уточнюють рятувальники. Вони ще обстежують території, де сталися прильоти", - написав Лисак у телеграмі.

Як повідомлялося, в середу окупанти завдали удару по Марганцю Дніпропетровської області. Унаслідок удару двоє людей загинули, п'ятеро постраждали.

Марганецька ОТГ виходить на берег Каховського водосховища, на протилежному березі якого розташоване м. Енергодар, окуповане російськими військами. Великомихайлівська ОТГ розташована на південному сході області приблизно за 4 км від лінії фронту, межує із Запорізькою та Донецькою областями.