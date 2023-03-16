Події

20:09 16.03.2023

Окупанти обстріляли Марганецьку ОТГ із важкої артилерії, без жертв

1 хв читати

Російські окупанти обстріляли Марганецьку об'єднану територіальну громаду Нікопольського району Дніпропетровської області з важкої артилерії в четвер.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, Великомихайлівську ОТГ Синельниківського району окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню.

"Попередньо, минулося без загиблих та постраждалих. Щодо наслідків атак – їх уточнюють рятувальники. Вони ще обстежують території, де сталися прильоти", - написав Лисак у телеграмі.

Як повідомлялося, в середу окупанти завдали удару по Марганцю Дніпропетровської області. Унаслідок удару двоє людей загинули, п'ятеро постраждали.

Марганецька ОТГ виходить на берег Каховського водосховища, на протилежному березі якого розташоване м. Енергодар, окуповане російськими військами. Великомихайлівська ОТГ розташована на південному сході області приблизно за 4 км від лінії фронту, межує із Запорізькою та Донецькою областями.

 

Теги: #обстріл #марганець

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:49 16.03.2023
Окупанти обстріляли Костянтинівку касетними боєприпасами, поранені шестеро людей

Окупанти обстріляли Костянтинівку касетними боєприпасами, поранені шестеро людей

05:39 16.03.2023
Прокуратура порушила справу за фактом обстрілу окупантами Марганця Дніпропетровської області

Прокуратура порушила справу за фактом обстрілу окупантами Марганця Дніпропетровської області

18:42 15.03.2023
Російські окупанти обстріляли Марганець Дніпропетровської області, двоє людей загинули

Російські окупанти обстріляли Марганець Дніпропетровської області, двоє людей загинули

20:05 13.03.2023
Окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район, без жертв

Окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район, без жертв

13:24 13.03.2023
У Зноб-Новгородському Сумської області від ракетного удару загинула людина, четверо поранені

У Зноб-Новгородському Сумської області від ракетного удару загинула людина, четверо поранені

08:58 13.03.2023
За добу окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

За добу окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

08:50 13.03.2023
Унаслідок обстрілу населеного пункту Куцурубської громади загинули дві людини, три дістали поранення, серед них дитина

Унаслідок обстрілу населеного пункту Куцурубської громади загинули дві людини, три дістали поранення, серед них дитина

08:08 13.03.2023
Окупанти обстріляли населений пункт Куцурубської громади, попередньо є загиблий

Окупанти обстріляли населений пункт Куцурубської громади, попередньо є загиблий

07:50 12.03.2023
Ворог обстріляв Очаків із РСЗВ у ніч на неділю

Ворог обстріляв Очаків із РСЗВ у ніч на неділю

07:18 12.03.2023
Розпочато досудове розслідування щодо обстрілу окупантами інфраструктури Запоріжжя

Розпочато досудове розслідування щодо обстрілу окупантами інфраструктури Запоріжжя

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент Чорногорії розпустив парламент, вибори відбудуться наприкінці травня - на початку червня

Прем'єр Великої Британії повідомив про додаткову військову допомогу Україні

Окупанти обстріляли Костянтинівку касетними боєприпасами, поранені шестеро людей

Україна сподівається домовитися про обмін "всіх на всіх", але це тривалий процес - Координаційний штаб

Зеленський провів телефонну розмову з Ріші Сунаком

ОСТАННЄ

Президент Чорногорії розпустив парламент, вибори відбудуться наприкінці травня - на початку червня

Прем'єр Великої Британії повідомив про додаткову військову допомогу Україні

Гайдай підтвердив своє можливе призначення послом України в Казахстані

ЄС і НАТО запустили спільну цільову групу з питань критично важливої інфраструктури

Подальша підтримка України відповідає інтересам США - Єрмак у зверненні до World Affairs Council of San Antonio

Посли G7 закликають прискорити процедуру призначення членів ВККС

Суд обрав ексміністру інфраструктури Пивоварському заставу майже в 10 млн грн - САП

Зеленський провів зустріч із прем'єром Латвії

Копенгаген не допустить РФ до розслідування вибухів на "Північних потоках" - глава МЗС Данії

Україна сподівається домовитися про обмін "всіх на всіх", але це тривалий процес - Координаційний штаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА