Австрія приєдналася до коаліції за створення спецтрибуналу щодо злочину агресії

До коаліції країн зі створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України (Core Group) входить уже 33 країни, приєдналася Австрія, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Я вдячний Австрії за те, що вона приєдналася до коаліції країн, які працюють над створенням Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України. 33 держави вже входять до Основної групи. У міру того, як їхня кількість зростає, зростає і віра в те, що російське керівництво буде притягнуто до відповідальності", - написав він у твіттері.

3 березня Кулеба повідомив, що до коаліції країн зі створення спецтрибуналу входить уже 29 країн, одна з яких - із Латинської Америки (Гватемала).

Перше засідання країн відбулося 26 січня, тоді участь в обговоренні брала 21 країна.

Друге засідання коаліції відбудеться 21-22 березня у Страсбурзі.