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17:03 16.03.2023

Систематичні випадки катувань із боку росіян можуть бути рівносильні злочинам проти людяності - комісія ООН

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Систематичні випадки катувань із боку росіян можуть бути рівносильні злочинам проти людяності - комісія ООН

Систематичні випадки катувань з боку росіян можуть бути рівнозначні злочинам проти людяності, а затримка з репатріацією цивільних осіб може бути прирівняна до воєнного злочину, ідеться в новому звіті Незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування порушень в Україні.

"Комісія встановила систематичні та дуже поширені випадки незаконного тримання під вартою в районах, контрольованих російськими збройними силами. Позбавлення волі та тримання під вартою в спеціалізованих установах по всій Україні та в РФ супроводжувалося послідовними методами катувань стосовно певних категорій осіб з боку російської влади", - ідеться у звіті, презентованому на пресконференції в четвер.

На думку комісії, такі систематичні випадки катувань можуть дорівнювати злочинам проти людяності та мають бути розслідувані надалі.

Також у звіті зазначається, що ситуації, розглянуті комісією і пов'язані з переміщенням і депортацією дітей, є воєнними злочинами.

"Під час розгляду питання про переміщення дітей з України до РФ комісія встановила, що мали місце порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права", - зазначили в комісії.

Свідки розповіли комісії, що багато з переміщених дітей молодшого віку не змогли встановити контакт зі своїми сім'ями та згодом можуть втратити зв'язок із ними на невизначений термін.

"Затримка з репатріацією цивільних осіб може також бути прирівняна до воєнного злочину", - йдеться у звіті.

Комісія рекомендує розслідувати всі порушення і злочини та притягувати винних до відповідальності і на національному, і на міжнародному рівні.

Для підготовки доповіді комісія відвідала 56 населених пунктів і опитала 348 жінок і 247 чоловіків. Слідчі комісії проінспектували місця руйнувань, поховань, місця тримання під вартою і заподіяння тортур, а також залишки зброї, ознайомившись із великою кількістю документів і доповідей.

Теги: #рф #оон #українці #катування

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