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15:40 16.03.2023

Члени Комітету Шевченківської премії заявили про складення своїх повноважень

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Члени Комітету Шевченківської премії заявили про складення своїх повноважень

Члени Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка заявили про складення своїх повноважень.

"Ми ставимося з повним розумінням до ідеї запровадити особливу відзнаку для мистецьких творів, створених після 24 лютого 2022 лютого, щоб відзначити їхній внесок у перемогу. Вважаємо, що ця пропозиція є важливою, тому потребує ретельного продумування і планування, зокрема щодо критеріїв, процедур висунення та відбору. Йдеться передусім про окреслення прозорого і справедливого алгоритму майбутньої відзнаки", - йдеться в заяві членів комітету.

Члени комітету також вважають, що цей процес має відбуватися так, щоб не зашкодити існуванню та репутації Національної премії України ім. Тараса Шевченка.

"Можливо, ініціаторам такої відзнаки доречно думати про цілком нову премію, що відповідала би заявленій меті. Інший варіант – обговорити внесення відповідних змін і нових номінацій у положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка до початку висунення творів на премію 2024 року", - йдеться в заяві.

Водночас у заяві наголошується, що термін повноважень нинішнього складу комітету закінчився із врученням премії 2022 року, але члени Комітету з огляду на організаційні виклики воєнного стану погодилися з пропозицією, оформленою в указі президента, про те, що комітет у чинному складі продовжить працювати під час воєнного стану і впродовж двох місяців після його припинення або скасування.

"Ми працюємо в засадничих інституційних рамках, де визначальними були і є прозорість і сталість правил, передбачених Положенням, і культурна цінність Національної премії імені Тараса Шевченка. Цю позицію ми донесли до Офісу президента та МКІП. У нинішніх обставинах, коли нас поставили перед наміром змінити правила положення Національної премії імені Тараса Шевченка ad hoc, додати нові номінації та пришвидшити процедуру відбору, члени комітету не бачать можливості продовжувати роботу – і складають свої повноваження", - ідеться в заяві.

Як повідомлялося, 10 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та голова Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрій Макаров заявили, що лауреатів Шевченківської премії, разом із переможцями нової номінації "За внесок у перемогу", буде оголошено 22 травня, у день перепоховання Тараса Шевченка.

Проте вже 11 березня комітет премії оголосив лауреатів частини номінацій.

Пізніше голова Комітету Шевченківської премії Юрій Макаров подав у відставку.

Теги: #комітет #повноваження #шевченківська_премія #складення

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