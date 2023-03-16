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14:04 16.03.2023

Командувач ПС ЗСУ Олещук запропонував колегам із країн НАТО створити "авіаційну коаліцію" для допомоги Україні

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Командувач ПС ЗСУ Олещук запропонував колегам із країн НАТО створити "авіаційну коаліцію" для допомоги Україні

Командувач Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ) генерал Микола Олещук під час зустрічі командувачів ПС країн-членів НАТО в четвер запропонував їм створити "авіаційну коаліцію", яка допоможе Україні отримати сучасну авіацію, повідомив речник командування ЗС ЗСУ Юрій Ігнат.

"Сьогодні завершився симпозіум командувачів Повітряних сил країн-членів НАТО, в якому взяв участь і командувач ПС ЗСУ генерал Микола Олещук. Він розповів про багато речей, що саме відбувається нині на фронті, які саме потрібні потужності для того, щоб збільшити потенціал нашої системи ППО, і наземних систем, і повітряних", - сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що командувач ПС ЗСУ звернувся до своїх колег із НАТО з пропозицією створити авіаційну коаліцію під гаслом "Перемога в небі кується на землі".

"Перемога в небі справді кується на землі, і така "авіаційна коаліція" могла б працювати на кшталт "танкової коаліції". (Олещук - ІФ-У) звернувся до колег по допомогу в процесі отримання Україною сучасних літаків для того, щоб ми якнайшвидше завоювали повітряний простір над українською територією і допомогли нашим наземним військам", - наголосив спікер.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів про те, як відреагували на таку пропозицію учасники засідання, Ігнат заявив, що їх реакція має проявлятися в діях і "можливо, в заявах певних лідерів".

"Зрозуміло, що не все можна розповідати, такі речі не є публічними, але дуже хочеться бачити, що найближчим часом все-таки буде ще краще", - підсумував він.

Теги: #нато #ініціатива #пс_зсу

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