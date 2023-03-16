У "законах" т.зв. "ЛНР" серед міських і муніципальних округів немає Попасної - Луганська ОВА

У "законах" т.зв. "ЛНР" серед міських і муніципальних округів немає Попасної, повідомила пресслужба Луганської обласної військової адміністрації.

"Попасну окупанти не враховують уже офіційно - населеного пункту немає серед міських і муніципальних округів. У так званій "ЛНР" введено в дію "закони" "Про адміністративно-територіальний устрій" та "Про утворення на території "ЛНР" міських і муніципальних округів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, прийнято 11 міських і 17 муніципальних округів (районів). У жодному зі списків немає Попасної.

"Якщо раніше окупанти тільки говорили про недоцільність відновлення міста, яке самі ж і зруйнували, то днями своє рішення вони закріпили на законодавчому рівні", - зазначили в ОВА.

Зазначається, що населені пункти колишнього району підпорядкували найближчим містам.

Також повідомляється, що в т.зв. "ЛНР" вимагають швидко відмовлятися від громадянства України.

Крім того, посилюються вимоги загарбників під час влаштування на роботу, зокрема, до державних і муніципальних органів, та оформлення соціальних виплат. Вони все частіше вимагають, окрім паспорта Росії, ще й припинення українського громадянства.

"До того ж держдума РФ ухвалила законопроєкт, згідно з яким пропонується вважати припиненим українське громадянство від дня подання заяви про вихід із нього", - зазначено в повідомленні.

Водночас, зазначають в ОВА, мешканці зобов'язуються утриматися від реалізації прав і виконання обов'язків громадянина України, зокрема від отримання та використання українського паспорта та інших документів, що засвідчують це громадянство.