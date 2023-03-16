На ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" планується проведення планових вибухів, причин для занепокоєння немає

На ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" плануються проведення планових вибухів, причин для занепокоєння немає, повідомив голова військової адміністрації м. Кривий Ріг Олександр Вілкул.

"Сьогодні о 12.00 у виробничих цілях буде проведено плановий вибух у кар'єрі "№3" ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (Інгулецький, Центрально-Міський райони) і о 14.00 у кар'єрі "Північний" (Саксаганський, Центрально-Міський райони)", - ідеться в повідомленні Вілкула в телеграм-каналі.

Він зазначив, що виробничі вибухи контролюються, причин для занепокоєння немає.

Також він повідомив, що на напрямку в Криворізькому та Нікопольському районах області обстрілів не було, тому вся важлива інфраструктура і комунальний транспорт працюють стабільно.