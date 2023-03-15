Події

19:00 15.03.2023

Резніков про підсумки чергової зустрічі у форматі "Рамштайн": вселяє оптимізм

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Резніков про підсумки чергової зустрічі у форматі "Рамштайн": вселяє оптимізм

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що підсумки чергового засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн-10" вселяють оптимізм.

"Рамштайн-10" вселяє оптимізм: посилення ППО, постачання боєприпасів, тренування і формування "броньованого кулака", - написав Резніков у твіттері в середу.

Він подякував міністру оборони США Ллойду Остіну за видатне лідерство, а також висловив подяку "друзям з антикремлівської коаліції за вашу готовність стояти з Україною до нашої перемоги".

Теги: #резніков #рамштайн

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