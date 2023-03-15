Події

17:39 15.03.2023

Більшість українців вважають, що країна рухається у правильному напрямі, - соцопитування

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Більшість українців вважають, що країна рухається у правильному напрямі, - соцопитування

Більшість українців (61%) вважають, що нині Україна рухається у правильному напрямі, свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 22 лютого до 1 березня 2023 року в рамках проєкту Програми MATRA, яку фінансує посольство Нідерландів в Україні.

Водночас, як повідомляється у пресрелізі з результатами опитування, оприлюдненому в середу, лише 21% респондентів вважають, що події в країні розвиваються в неправильному напрямі.

Соціологи зазначають, що у вересні-жовтні 2022 року ці показники становили відповідно 51% і 28%, а наприкінці 2021 року (напередодні повномасштабного вторгнення РФ) - відповідно 20% і 65,5% (тобто тоді майже дві третини опитаних вважали, що країна рухається в неправильному напрямі).

"Зріс рівень оптимізму українців: 49% українців вірять, що Україна здатна подолати наявні проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 36% вважають, що Україна зможе подолати проблеми у більш віддаленій перспективі, і лише 3% - що Україна не здатна подолати наявні проблеми (решта —- не визначилися)", - ідеться в релізі.

Там уточнюється, що у вересні-жовтні 2022 року ці показники становили відповідно 41%, 43% і 5%, а наприкінці 2021 року - відповідно 18%, 54% і 18%.

"Оцінюючи власний психологічний стан на 24 лютого минулого року (на початок війни) за шкалою від 0 до 10, де 0 означає "максимальний рівень спокою, упевненості", а 10 відповідає максимальному рівню паніки, страху, невпевненості, респонденти його оцінили в середньому 6,8 бала (46,5% оцінили балами від 8 до 10, що відповідають високому рівню паніки, страху, невпевненості). Оцінюючи власний психологічний стан на час опитування, респонденти його оцінили в середньому 5,1 бала. При цьому частка тих, хто оцінив його балами від 8 до 10, зменшилася порівняно з початком війни з 46,5% до 16%, що свідчить про значне покращення психологічного стану порівняно з початком війни", - наголошують соціологи.

Вони додають, що частка тих, хто негативно оцінив власний психологічний стан на час опитування (балами від 8 до 10), вища серед жителів Східного (30%) та Південного (23%) регіонів, тоді як у Західному регіоні вона становить 16%, у Центральному - 9%. Серед чоловіків - 11%, серед жінок - 21%.

Соціологічне опитування проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 22 лютого до 1 березня 2023 року в межах проєкту Програми MATRA, яку фінансує посольство Нідерландів в Україні, на території 22 областей України та у м. Києві (на території Луганської та Донецької областей, в АРК та м. Севастополі опитування не проводилося, а в Запорізькій, Миколаївській, Харківській, Херсонській областях дослідження проводилося лише на тих територіях, які контролює уряд України та на яких не ведуться бойові дії).

У межах опитування методом face-to-face було опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Теги: #україна #опитування #рух

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