Максим Марченко: Вважаю, що маю робити те, що вмію найкраще - воювати заради майбутнього України

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко, чиє звільнення з посади було погоджено Кабінетом Міністрів України у вівторок, подякував за можливість узяти участь в управлінні регіоном.

"Хочу розпочати своє звернення із фрази, від якої я завжди отримував найбільше задоволення, - в області все спокійно, обстрілів не було. Дякую президенту України за надану можливість керувати найкращою областю нашої держави. Ті, хто мене знає особисто, підтвердять, що у своєму житті сумлінну роботу я завжди ставлю на перше місце. Роботу заради найкращого результату в будь-якій справі – в захисті суверенітету України, в керуванні регіоном", - написав Марченко в телеграм-каналі.

Він наголосив, що найвищою оцінкою своєї діяльності вважав схвалення жителів регіону.

"Боротьба триває… і я вважаю, що повинен робити те, що вмію найкраще – вбивати ворогів і воювати заради майбутнього України. Сподіваюся, що незабаром я повернуся до своєї улюбленої справи. Але моя душа та серце назавжди залишаються в Одесі", - підсумував він.

Як повідомлялося, 14 березня Кабмін схвалив проєкт указу президента про звільнення Максима Марченка з посади голови Одеської обласної державної адміністрації.