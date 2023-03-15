Другий саміт Кримської платформи планують провести восени в Празі - Стефанчук

Другий парламентський саміт міжнародної Кримської платформи планують провести восени в столиці Чеської Республіки - місті Празі, повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Другий парламентський саміт міжнародної Кримської платформи плануємо проводити восени в Празі. Я дякую Чеській Республіці за готовність прийняти та долучитися до організації важливого заходу. Переконаний, що він наблизить нас до спільної мети - деокупації Криму та всіх тимчасово окупованих територій", - написав спікер українського парламенту у фейсбуці за результатами розмови з головою Палати депутатів парламенту Чеської Республіки Маркетою Пекаровою Адамовою.

Крім того, він подякував Чехії за вже надану військово-технічну допомогу Україні. Сторони також обговорили євроінтеграційний та євроатлантичний курс України.

"Зазначив, що Україна прагне якнайшвидше розпочати передвступні переговори з ЄС. Подякував також за тверду підтримку Чехією руху України до членства в НАТО. Сподіваюся, що на саміті у Вільнюсі, у липні 2023 року, союзники ухвалять рішення про запрошення України приєднатися до Альянсу", - додав Стефанчук.