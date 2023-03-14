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20:42 14.03.2023

Україна обов'язково поверне собі вихід не лише до Чорного, а й до Азовського моря, запевнив міністр оборони

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Україна обов'язково поверне собі вихід не лише до Чорного, а й до Азовського моря, запевнив міністр оборони

Україна обов'язково поверне собі повний вихід не лише до Чорного, а й до Азовського моря, і так почне відновлювати свободу судноплавства в обох морях, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Міністр нагадав про сьогоднішнє оголошення глави оборонного відомства Нідерландів про надання спільно з Бельгією двох мінних тральників. Передання планується здійснити орієнтовно до 2025 року, а екіпажі українських моряків розпочнуть навчання найближчим часом.

"Вдячний за те, що Нідерланди продовжують підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії. За те, що вони спільно з нами переконані в перемозі України, і ми вже говоримо про стратегічну співпрацю в майбутньому. Сьогодні пані Кайса Оллонгрен анонсувала передання Україні двох кораблів класу Alkmaar. Бельгія приєдналася до ініціативи Нідерландів", - написав Резніков у фейсбуці.

Він назвав це важливим кроком у розбудові українського військово-морського флоту, що позитивно вплине на підвищення обороноздатності післявоєнної України та сприятиме безпеці судноплавства в акваторії Чорного моря.

Теги: #море #вихід #резніков

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