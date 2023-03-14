Понад 80% звернень громадян до кіберполіції становлять повідомлення про шахрайство

Основна маса звернень громадян, з якими доводиться працювати кіберполіції, - це заяви про шахрайство. На них припадає понад 80% звернень, розповів глава кіберполіції Юрій Виходець, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Найпопулярніші схеми зловмисників – продаж неіснуючих товарів, телефонні шахрайства та фішинг. Від початку повномасштабної війни додалися ще схеми псевдоевакуаційних перевезень із регіонів, де точаться бойові дії, а також надання в оренду неіснуючого житла. Також ми викриваємо схеми псевдоволонтерських зборів грошей", - розповів Виходець.

Він порекомендував насамперед переказувати гроші на благодійність лише перевіреним особам або офіційним фондам.