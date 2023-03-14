Події

20:36 14.03.2023

Понад 80% звернень громадян до кіберполіції становлять повідомлення про шахрайство

1 хв читати
Понад 80% звернень громадян до кіберполіції становлять повідомлення про шахрайство

Основна маса звернень громадян, з якими доводиться працювати кіберполіції, - це заяви про шахрайство. На них припадає понад 80% звернень, розповів глава кіберполіції Юрій Виходець, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

"Найпопулярніші схеми зловмисників – продаж неіснуючих товарів, телефонні шахрайства та фішинг. Від початку повномасштабної війни додалися ще схеми псевдоевакуаційних перевезень із регіонів, де точаться бойові дії, а також надання в оренду неіснуючого житла. Також ми викриваємо схеми псевдоволонтерських зборів грошей", - розповів Виходець.

Він порекомендував насамперед переказувати гроші на благодійність лише перевіреним особам або офіційним фондам.

 

Теги: #звернення #кіберполіція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:53 07.03.2023
ЄБА знову просить затвердити перелік територій бойових дій і припинити блокування податкових накладних

ЄБА знову просить затвердити перелік територій бойових дій і припинити блокування податкових накладних

19:48 28.02.2023
У Дніпрі викрито адміністратора одного з телеграм-каналів молодіжного руху, створеного для дестабілізації ситуації в Україні

У Дніпрі викрито адміністратора одного з телеграм-каналів молодіжного руху, створеного для дестабілізації ситуації в Україні

16:42 24.02.2023
Україна переможе, і ми вже будуємо мирне майбутнє для нових поколінь - головний рабин України та Києва

Україна переможе, і ми вже будуємо мирне майбутнє для нових поколінь - головний рабин України та Києва

22:01 28.01.2023
Зеленський звернувся до міжнародних федерацій у зв'язку з наміром МОК допустити російських спортсменів до змагань

Зеленський звернувся до міжнародних федерацій у зв'язку з наміром МОК допустити російських спортсменів до змагань

19:59 27.01.2023
Кіберполіція викрила зловмисників, які обманювали військових і волонтерів

Кіберполіція викрила зловмисників, які обманювали військових і волонтерів

12:18 13.01.2023
Україні потрібні постачання важкої зброї та міжнародний трибунал над агресором - Зеленський у виступі перед парламентом Литви

Україні потрібні постачання важкої зброї та міжнародний трибунал над агресором - Зеленський у виступі перед парламентом Литви

07:55 11.01.2023
Лубінець обговорив у Туреччині з російським омбудсменом питання правового захисту громадян

Лубінець обговорив у Туреччині з російським омбудсменом питання правового захисту громадян

23:16 05.01.2023
Зеленський закликав громадян Росії "звільнитися від страху" перед однією людиною у Кремлі

Зеленський закликав громадян Росії "звільнитися від страху" перед однією людиною у Кремлі

15:43 04.01.2023
У Тернополі припинили діяльність прокремлівської ботоферми

У Тернополі припинили діяльність прокремлівської ботоферми

00:08 31.12.2022
Глава Міноборони України закликав росіян уникати нової хвилі мобілізації

Глава Міноборони України закликав росіян уникати нової хвилі мобілізації

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни чекають контрнаступу України і вже сіли в оборону, зокрема в Криму

Ворог намагається захопити Бахмут із кількох напрямків, бої тривають

"Рамштайн-10" відбудеться вже завтра - Резніков

Кабмін погодив звільнення голів Луганської, Одеської та Хмельницької обладміністрацій

Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня українського добровольця

ОСТАННЄ

Військові США мають намір продовжувати польоти в районі Чорного моря, незважаючи на інцидент із БПЛА

Росіяни чекають контрнаступу України і вже сіли в оборону, зокрема в Криму

НКРЕКП оштрафувала "Енергоатом" на 170 тис. грн за борги перед "Укренерго"

Ворог намагається захопити Бахмут із кількох напрямків, бої тривають

Міноборони закликало повідомляти в Департамент запобігання корупції про будь-які випадки можливих зловживань під час закупівлі харчування для військовослужбовців

Імпорт е/е зі Словаччини та Молдови залишається мінімальним

Спікер МЗС запросив губернатора Флориди оцінити загрози від вторгнення Росії безпосередньо в Україні

Москалькову запропонували виключити з Європейської мережі Глобального Альянсу національних правозахисних установ

Україна обов'язково поверне собі вихід не лише до Чорного, а й до Азовського моря, запевнив міністр оборони

Замовні медіакампанії проти Фонду гарантування вкладів не зупинять роботу з притягнення до відповідальності власників банків - заява

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА