У Києві частину інженерних загороджень буде демонтовано, частину модернізують

Київська міська військова адміністрація разом із командуванням Угруповання сил і засобів оборони Києва розробили спільне рішення щодо вдосконалення системи інженерних загороджень у столиці, розгорнутої після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, повідомляють у телеграм-каналі військової адміністрації столиці у вівторок.

Нині інженерні загородження, розгорнуті в усіх районах Києва, обладнані бетонними блоками, мішками з піском, окопами, бліндажами. Разом як єдина система вони виконують свою захисну функцію. Однак, як наголошується в повідомленні, за рік повномасштабної війни пряма загроза бойових дій у Києві була зведена до мінімальної, тому було ухвалено рішення щодо вдосконалення чинної системи.

"Деякі блокпости та інженерні споруди залишаться функціонувати; частина інженерних загороджень перейде в "сплячий" режим; інші інженерні загородження будуть повністю демонтовані", - повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, інженерні споруди, які й надалі мають виконувати свою функцію, залишаться, але непридатні бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки замінять на нові; бліндажі укріплять, окопи упорядкують.

Частину інших інженерних загороджень, які матимуть значення для оборони міста, буде збережено в "сплячому" режимі. "Такі блокпости приберуть з проїжджої частини, але бетонні блоки, мішки з піском, протитанкові їжаки тощо залишать у визначених місцях. Щоб у разі виникнення загрози для столиці, оперативно повернути систему таких інженерних загороджень у бойових режим в найкоротший час", - розповів Попко.

Решту систем інженерних загороджень Києва, у яких немає наразі потреби, демонтують: блокпости приберуть із проїжджої частини, бетонні блоки, мішки з піском і протитанкові їжаки вивезуть, окопи засиплють, бліндажі демонтують.

"Впровадження такого системного рішення зробить Київ більш комфортним для мешканців. Таким чином, ми розвантажимо дороги столиці, що дозволить киянам більш вільно пересуватися містом. Але прошу нікого не забувати – війна в Україні триває! Повністю воєнну загрозу з північного напрямку ніхто не знімав. Крім того, є й інші безпекові завдання, які мають виконуватися в столиці воюючої країни", - наголосив Попко.