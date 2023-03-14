Уже 32 країни входять до коаліції за створення Спецтрибуналу у справі про злочин агресії - глава МЗС України

Іще дві країни приєдналися до коаліції (Core group) за створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України, повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Ще дві країни приєдналися до коаліції за створення Спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України. 32 держави наразі працюють разом, щоб притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво РФ. Путін і його соратники постануть перед судом", - написав він у твіттері.

3 березня Кулеба повідомив, що до коаліції країн зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України входять уже 29 країн, одна з яких - із Латинської Америки (Гватемала). 7 березня до коаліції приєдналася Греція.

Перше засідання країн відбулося 26 січня, тоді участь в обговоренні брала 21 країна.

Друге засідання коаліції відбудеться 21-22 березня у Страсбурзі.