Події

09:14 14.03.2023

На Харківщині внаслідок обстрілу поранено двох мирних жителів, пошкоджено будівлю ДСНС і знищено два автомобілі рятувальників - Синєгубов

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На Харківщині внаслідок обстрілу поранено двох мирних жителів, пошкоджено будівлю ДСНС і знищено два автомобілі рятувальників - Синєгубов

Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали Дворічна, Стрілеча, Крохмальне, Гряниківка та інші прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше чотири приватних житлових будинки та будівлю пожежно-рятувальної частини ДСНС. Знищено два автомобіля рятувальників. Без постраждалих. Із с. Гряниківка Куп'янського району вивезені та госпіталізовані цивільні 41-річна жінка та 51-річний чоловік, які напередодні отримали осколкові поранення. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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