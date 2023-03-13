Нардепи попросили голову СБ України забезпечити збереження експонатів Києво-Печерської лаври

Народні депутати попросили голову Служби безпеки України Василя Малюка звернути особливу увагу на збереження і безпеку музейних експонатів Києво-Печерської лаври, повідомив голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв (фракція "Слуга народу").

"Група народних депутатів із різних фракцій звернулася до голови СБУ Василя Малюка з листом, у якому попросила звернути особливу увагу спецслужби на збереження та безпеку музейних експонатів Києво-Печерської лаври. Зокрема, йдеться про мощі та інші дорогоцінні та історично значущі предмети, які мають бути повернуті державі", - цитує Потураєва пресслужба апарату Верховної Ради.

Він висловив упевненість, що компетентні органи потурбуються, щоб експонати не зникли під час процесу звільнення будівель і приміщень Києво-Печерської лаври від Української православної церкви Московського патріархату.

"На мій погляд росія намагатиметься вдатися до провокацій і заважатиме звільненню Лаври до 29 березня. Однак, наскільки мені відомо, наші правоохоронці до цього готові", - зазначив політик.

За його словами, навколо питання звільнення Лаври від УПЦ МП відчувається певна суспільна напруга.

"Нам потрібно готуватися і до того, що до Києво-Печерської лаври прийде і патріотично налаштована громадськість, зокрема, ветерани війни, щоб підтримати її звільнення від представників московського патріархату", - наголосив парламентарій.

При цьому він переконаний, що українське громадянське суспільство відповідальне, а правоохоронні органи компетентні та професійні, тому можливих провокацій вдасться уникнути.

Як повідомлялося, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір оренди зі Свято-Успенським монастирем Української православної церкви (Московського патріархату) з 29 березня 2023 року. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселяться з лаври.