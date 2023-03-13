Льотчика, який бомбив Харків, звільнено від відбування покарання для подальшого обміну

Суд у Харкові звільнив від відбування покарання для обміну як військовополоненого російського льотчика, який бомбив Харків.

У постанові Дзержинського районного суду Харкова, оприлюдненій у Єдиному реєстрі судових рішень, зазначено, що льотчика ЗС РФ було засуджено 2 березня за скоєння злочину проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку і призначено покарання до 12 років позбавлення волі. Російський військовослужбовець перебував у Київському СІЗО як військовополонений до набуття вироком законної сили.

Згідно з постановою, до суду було подано клопотання прокурора про звільнення засудженого льотчика від відбування покарання.

"Клопотання групи прокурорів... про звільнення від відбування покарання щодо засудженого... задовольнити. Звільнити від відбування покарання засудженого вироком Дзержинського районного суду Харкова... з огляду на ухвалення уповноваженим органом рішення про передання його для обміну як військовополоненого", - зазначено в постанові суду.

У рішенні суду зазначено, що засудженого має бути звільнено з-під варти і передано представникам уповноваженого органу, який відповідає за поводження з військовополоненими, - Головного управління розвідки Міністерства оборони України - "для організації та проведення його обміну як військовополоненого".

Постанову суду може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом семи днів із моменту оголошення.