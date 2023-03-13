У Чорному морі на чергуванні три носії "Калібрів" окупантів - ОК "Південь"

У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на понеділок, 13 березня, перебувають три кораблі-носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом у 20 ракет, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Південь" у фейсбуці.

"У Чорне море виведено два надводних ракетоносії, споряджені до 16 ракет типу "Калібр"... Станом на 11:30 ворог продовжує нарощування присутності ракетоносіїв в Чорному морі. Додатково виведено підводний човен. Загальний залп до 20 ракет", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 9 і 10 березня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували два носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом чотири ракети. 11 березня в морі був один носій "Калібрів" загальним залпом сім ракет, а 12 і 13 березня рано-вранці - жодного.