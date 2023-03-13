Рух трамваїв і тролейбусів у Харкові планують відновити 15 березня - Терехов

Енергетики та комунальники продовжують працювати над відновленням руху наземного пасажирського міського електротранспорту в Харкові, який було припинено після масованої ракетної атаки, здійсненої російськими окупантами в ніч на 9 березня.

"На жаль, є серйозні пошкодження трансформаторних підстанцій і перебої з напругою. Тому сьогодні ми були змушені на певний час зупинити одну лінію метрополітену, але наразі метро знову повністю працює. Якщо все буде добре, то, за нашими приблизними оцінками, уже в середу (15 березня – ІФ-У) вранці тролейбуси і трамваї вийдуть на маршрути міста", - повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Як повідомлялося, після масованого ракетного обстрілу, здійсненого збройними силами РФ у ніч на 9 березня, Харків був повністю знеструмлений. Метрополітен було переведено на роботу тільки в режимі укриття, а замість тролейбусів і трамваїв на маршрути виходили муніципальні автобуси. У неділю, 12 березня, метро відновило перевезення пасажирів.