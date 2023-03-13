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10:25 13.03.2023

Голова Комітету Шевченківської премії Макаров подав у відставку

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Голова Комітету Шевченківської премії Макаров подав у відставку

Голова Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрій Макаров подав у відставку.

"Іду з цієї почесної посади з відчуттям того, що наша попередня спільна праця якось сприяла зміцненню та оновленню вітчизняної культури", - написав Макаров у соціальній мережі "Фейсбук".

Крім того, він нагадав, що декілька днів тому як голова Комітету він виступив із ініціативою доповнити список номінацій додатковими преміями "За внесок у перемогу".

"Я виходив із того, що цьогоріч комітет не визнав за можливе присудити нагороду в двох номінаціях, а тимчасом від початку повномасштабної війни з’явилася неймовірна, неуявна кількість вартісних мистецьких творів, проєктів і явищ, які робляться на ентузіазмі й у буквальному сенсі наближають нашу перемогу", - написав він.

За його словами, така пропозиція була підтримана Офісом президента, який затримав оприлюднення результатів конкурсу 2023 року з метою оголосити переможців усіх разом 22 травня.

"На жаль, бажання віддати шану тим митцям, які піднімають українську культуру на принципово новий рівень, залучають до неї наших героїчних вояків і мешканців звільнених територій, просувають країну в світі, наштовхнулося на агресивне нерозуміння. Чимало шанованих представників мистецької спільноти й небайдужих громадян сприйняли цей крок як політичну спекуляцію, намагання влади призначити "своїх" висуванців або применшити вагу вже визначених лауреатів", - розповів він.

Крім того, за словами Макарова, така його ініціатива також не знайшла підтримки серед колег, членів Комітету премії.

Як повідомлялося, 10 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та сам Юрій Макаров заявили, що лауреати Шевченківської премії, разом із переможцями нової номінації "За внесок у перемогу", будуть оголошені 22 травня, у день перепоховання Тараса Шевченка.

Водночас уже 11 березня Комітет премії оголосив лауреатів частини номінацій.

Теги: #відставка #комітет #макаров #шевченківська_премія

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