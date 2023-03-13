Події

08:50 13.03.2023

Унаслідок обстрілу населеного пункту Куцурубської громади загинули дві людини, три дістали поранення, серед них дитина

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Унаслідок обстрілу населеного пункту Куцурубської громади загинули дві людини, три дістали поранення, серед них дитина

Унаслідок обстрілу населеного пункту Куцурубської громади загинули 2 особи, 3 були поранені, серед них дитина, яку було госпіталізовано, повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Унаслідок ранкового ворожого обстрілу населеного пункту Куцурубської громади загинули чоловік і жінка 1978 і 1980 р.н., дитину 7 років забрала швидка. Крім того, двоє людей дістали поранення", - написав Кім у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, у понеділок уранці російські окупанти обстріляли населений пункт Куцурубської громади в Миколаївській області.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріл #миколаївська

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