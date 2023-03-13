Події

08:50 13.03.2023

У низці регіонів Перу запровадили режим надзвичайної ситуації через циклон, є жертви

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У низці регіонів Перу запровадили режим надзвичайної ситуації через циклон, є жертви

Влада Перу через зливові дощі оголосила режим надзвичайної ситуації в 11 департаментах країни, а також у столиці Лімі та її місті-супутнику Кальяо, повідомляє в ніч на понеділок радіостанція "Радіопрограмас дель Перу".

"В умовах, що склалися, уряд оголосив режим надзвичайної ситуації, в рамках якого вживатимуть негайних виняткових необхідних заходів, спрямованих на скорочення наявних ризиків, а також на надання необхідної допомоги", - наводить радіостанція витяги з повідомлення уряду.

Повідомляють, що жертвами стихії стали щонайменше шестеро людей.

Зливові дощі, спричинені циклоном "Яку", призвели до повеней у департаментах Айякучо, Анкаш, Апурімак, Арекіпа, Іка, Куско, Мокегуа, Пуно, Такна, Уанкавеліка, Уануко і Хунін, зазначає радіостанція. Саме в цих департаментах, а також у столичному регіоні запроваджено надзвичайні заходи.

Тим часом прем'єр-міністр Перу Альберто Отарола поінформував, що, згідно з наявними даними, зливові дощі триватимуть і у вівторок, зокрема в Лімі, зазначивши, що співробітники всіх відповідних служб мають бути готові до удару стихії.

Циклон "Яку" вдарив по Перу в п'ятницю.

 

 

Теги: #перу #циклон #нс

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