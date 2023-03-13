Події

07:09 13.03.2023

За минулу добу ЗС України відбили 102 атаки на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках

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За минулу добу ЗС України відбили 102 атаки на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках

Ворог продовжує наступальні дії на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському та шахтарському напрямках, за минулу добу українські військові відбили 102 атаки на зазначених напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у зведенні, опублікованому в понеділок уранці.

Минулої доби окупанти завдали 3 ракетних удари, зокрема й по об'єкту цивільної інфраструктури міста Слов'янськ Донецької області, а також - 8 авіаційних ударів і здійснили 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ворог зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Тривають роботи з інженерного обладнання ворожих позицій у прикордонних районах Бєлгородської області.

Протягом доби противник обстріляв райони населених пунктів Волфине Сумської області та Стрілеча, Малі Проходи, Красне, Великий Бурлук та Бологівка Харківської області.

На куп’янському та лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Дворічна, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та Верхньокам’янське. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Западне, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане і Чернещина Харківської області; Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка на Луганщині, а також Сіверськ і Спірне Донецької області.

На бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Також наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка та Іванівське. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр, Предтечине, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському, мар’їнському та шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Сєверне, Первомайське, Мар’їнка та Побєда. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Водяне, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Гостре, Побєда, Вугледар, Времівка та Нескучне Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області; Берислав, Понятівка, Дніпровське і Білозерка на Херсонщині та Тамарине і Очаків Миколаївської області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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