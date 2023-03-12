Білий дім має намір найбільше збільшити фінансування ВМС та Корпусу морпіхів США - проект оборонного бюджету

Американська адміністрація планує збільшити фінансування ВМС та Корпусу морської піхоти США більше, ніж усіх інших видів збройних сил, повідомляє Defense news з посиланням на документи щодо проекту оборонного бюджету на 2024 фінансовий рік.

"Бюджет ВМС і Корпусу морської піхоти має зрости з $244,7 млрд - із суми, яку схвалив Конгрес на 2023 фінансовий рік - до $256 млрд наступного фінансового року", - зазначає видання.

Нові кошти мають піти на модернізацію військових верфей, на зміцнення сил атомних підводних човнів, оснащених балістичними ракетами; на підвищення бойової потужності та живучості кораблів, а також на розвиток виробництва підводних човнів.

При цьому $27 млрд мають намір виділити на наукові дослідження та дослідно-конструкторські розробки для ВМС. Також $77 млрд може бути витрачено на закупівлі для ВМС та Корпусу морпіхів.

Також планується збільшити загальний бюджет ВПС та Космічних сил на $9,7 млрд – до $259,4 млрд.

Раніше цього тижня стало відомо, що Білий дім хотів профінансувати Міноборони на 2024 фінансовий рік у розмірі $842 млрд - на 3,2% більше, ніж 2023 року.

Президент США Джо Байден у посланні до Конгресу зазначав, що у проекті військового бюджету пріоритет віддають розвитку альянсів з іншими країнами, завданням "випередити Китай у конкурентній боротьбі на світовій арені та продовжувати підтримку України".