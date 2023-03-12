У Харкові метро відновило перевезення пасажирів

Харківський метрополітен відновив перевезення пасажирів і рух поїздів, який було припинено з технічних причин.

"Рух лініями Харківського метрополітену повністю відновлено", - повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Як повідомлялося, після масованого ракетного обстрілу, здійсненого ЗС РФ у ніч на 9 березня, Харків було повністю знеструмлено. Метрополітен був переведений на роботу лише в режимі укриття, а замість тролейбусів і трамваїв на маршрути виходили муніципальні автобуси.

У неділю, 12 березня, вранці метро відновило перевезення пасажирів, проте близько 10-ї години ранку вимушене було зупинити рух поїздів із технічних причин.