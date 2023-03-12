Події

10:53 12.03.2023

У Запорізькій області внаслідок гри з протитанковою гранатою поранено двох дітей - поліція

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Двоє дітей дістали поранення в Запорізькій області внаслідок гри з протитанковою гранатою, повідомляє пресслужба облуправління поліції.

"В одному з приватних будинків села Новоіванівка Запорізького району внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості зазнали двоє хлопчиків, 2012 і 2019 років народження. На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що поліцейські встановили, що діти на вулиці знайшли і принесли додому невідомий подовжений предмет циліндричної форми, який здетонував під час гри з ним.

"Оглянувши місце події та залишки вибухонебезпечного предмета, правоохоронці попередньо встановили, що це – руків'я протитанкової кумулятивної гранати РКГ-3", - уточнюють у поліції.

Правоохоронці додають, що діти з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлені до медичного закладу обласного центру. Після огляду 3-річну дитину лікарі відпустили додому, а старшого хлопчика госпіталізували.

Після проведення всіх необхідних процесуальних дій події буде надано правову кваліфікацію.

"Правоохоронці закликають громадян самим бути пильними й обережними та пояснювати дітям те, що не можна чіпати підозрілі предмети. Про виявлення подібних небезпечних знахідок одразу ж слід повідомляти відповідні профільні служби за номерами 101 або 102. До приїзду фахівців, за можливості, слід позначити місце виявлення предмета за допомогою підручних засобів і відійти на максимально безпечну відстань", - підсумували в поліції.

Теги: #граната #діти #запорізька_область

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