Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано - голова ОВА

За минулу добу російські населені пункт обстрілювали прикордонні та розташовані поблизу лінії зіткнення населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, минулої доби під мінометним та артилерійським ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Червона Зоря, Красне, Огірцеве, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Гряниківка та інші. Ворожими обстрілами пошкоджено приватні житлові будинки та господарські споруди в с. Західне. На щастя, постраждалих серед цивільного населення за добу не було", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.